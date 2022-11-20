Внешний чехол выполнен из технологичного материала, искусственной 3D-сетки — дышащего, быстросохнущего текстиля, который не имеет неприятного запаха, устойчив к плесени и воздействию солнечных лучей, а также пригоден для чистки в стиральной машине на деликатном режиме. Внутренний чехол сделан из стрейч-нейлона — легкого и прочного на разрыв материала.
Двухкомпонентное наполнение состоит из эластичных волокон холлофайбера и мини-гранул пенополистирола, комбинация которых приспосабливается к телу и позе сидящего. Специальная пропорция этих компонентов помогает ощутить особый комфорт. Округлые формы обрамлены прочным стальным каркасом-подставкой. Кресло создаётся из материалов, пригодных для переработки и вторичного использования
Внутренний чехол: Трикотаж-масло
Внешний чехол: 3D сетка
Наполнитель: Полистирол + Добавки
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