Кресло Уни с каркасом

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло Уни с каркасом

4.3
18 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло Уни с каркасом и пуфом
Кресло Уни с каркасом и пуфом
Следующий Кресло-мешок Уни
Кресло-мешок Уни

Характеристики товара

Описание

Внешний чехол выполнен из технологичного материала, искусственной 3D-сетки — дышащего, быстросохнущего текстиля, который не имеет неприятного запаха, устойчив к плесени и воздействию солнечных лучей, а также пригоден для чистки в стиральной машине на деликатном режиме. Внутренний чехол сделан из стрейч-нейлона — легкого и прочного на разрыв материала.
Двухкомпонентное наполнение состоит из эластичных волокон холлофайбера и мини-гранул пенополистирола, комбинация которых приспосабливается к телу и позе сидящего. Специальная пропорция этих компонентов помогает ощутить особый комфорт. Округлые формы обрамлены прочным стальным каркасом-подставкой. Кресло создаётся из материалов, пригодных для переработки и вторичного использования

Внутренний чехол: Трикотаж-масло
Внешний чехол: 3D сетка
Наполнитель: Полистирол + Добавки

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Размер90х55
  • Допустимая нагрузка150 кг

С этим товаром покупают

Стул Chilli бежевыйНастоящее фото товара Стул Chilli бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 900
Оптовая цена
14

Стул Chilli бежевый

Настоящее фото товара Стул Kair, темно-синий, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
10

Стул Kair, темно-синий, ножки черные

Стул Оскар, вельвет оранжевыйНастоящее фото товара Стул Оскар, вельвет оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Оскар, вельвет оранжевый

В наличии 63 шт.
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09012
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Настоящее фото товара Стул Кеми, малиновый велюр, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
12

Стул Кеми, малиновый велюр, каркас бук

Стул Осло, светло-бежевыйНастоящее фото товара Стул Осло, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 400
Оптовая цена
8

Стул Осло, светло-бежевый

В наличии 12 шт.
Барный стул ДэнНастоящее фото товара Барный стул Дэн, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена
13

Барный стул Дэн

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло-мешок Босс Токио, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Кресло-мешок Босс Токио

Настоящее фото товара Кресло-мешок Эбру Босс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
11

Кресло-мешок Эбру Босс

Кресло-мешок Босс АфрикаНастоящее фото товара Кресло-мешок Босс Африка, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Кресло-мешок Босс Африка

Кресло-мешок Босс, МарвелНастоящее фото товара Кресло-мешок Босс, Марвел, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
9

Кресло-мешок Босс, Марвел

Настоящее фото товара Кресло Босс Мажор, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Кресло Босс Мажор

Настоящее фото товара Кресло-мешок БинБэг Токио, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
11

Кресло-мешок БинБэг Токио

Настоящее фото товара Кресло-мешок Эбру БинБэг, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
13

Кресло-мешок Эбру БинБэг

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер