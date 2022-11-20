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Кресло в стиле ретро Pandora - фото 1

Кресло в стиле ретро Pandora

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина720 мм
  • Длина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьябархат
  • Цветчерный, серебряный
  • Страна изготовленияЕвропа

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