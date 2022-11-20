Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина600 мм
- Глубина500 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Кресло руководителя TopChairs City, белое
Скамья Весна 1
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, тортора
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка панама
Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден