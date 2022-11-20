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Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - фото 1Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - фото 2

Кресло ВЕРСАЛЬ 18

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки7.60 кг

Популярные варианты обивки

Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете 0909
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете LilacLilac
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете CreamCream
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете 666666
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете 0404
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете ecruecru
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете 1414
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете 88
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете 4141
Кресло ВЕРСАЛЬ 18 - обивка в цвете 2626
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