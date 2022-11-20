Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Ширина530 мм
- Глубина600 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки7.60 кг
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