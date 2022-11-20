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Кресло Вейл - фото 1

Кресло Вейл

15 оценок
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Кресло Войд
Следующий Полукресло Лилия барное, велюр серый Velutto 32/бирюза Velutto 20, морилка черная
Кресло Войд

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина1000 мм

Популярные варианты обивки

Кресло Вейл - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Вейл - обивка в цвете 0909
Кресло Вейл - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Вейл - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Вейл - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Вейл - обивка в цвете CreamCream
Кресло Вейл - обивка в цвете 666666
Кресло Вейл - обивка в цвете 0404
Кресло Вейл - обивка в цвете ecruecru
Кресло Вейл - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Вейл - обивка в цвете 1414
Кресло Вейл - обивка в цвете 88
Кресло Вейл - обивка в цвете 4141
Кресло Вейл - обивка в цвете 2626
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