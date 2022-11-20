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Кресло Вильям - фото 1

Кресло Вильям

11 оценок
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Кресло Сиенна

Характеристики товара

Описание

Глубина сиденья: 50 см

Высота: 95 см

Ширина: 50 см

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Популярные варианты обивки

Кресло Вильям - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Вильям - обивка в цвете 0909
Кресло Вильям - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Вильям - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Вильям - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Вильям - обивка в цвете CreamCream
Кресло Вильям - обивка в цвете 666666
Кресло Вильям - обивка в цвете 0404
Кресло Вильям - обивка в цвете ecruecru
Кресло Вильям - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Вильям - обивка в цвете 1414
Кресло Вильям - обивка в цвете 88
Кресло Вильям - обивка в цвете 4141
Кресло Вильям - обивка в цвете 2626
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