Характеристики товара
Описание
Глубина сиденья: 50 см
Высота: 95 см
Ширина: 50 см
Глубина сиденья: 50 см
Высота: 95 см
Ширина: 50 см
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Скамья "Лидер 8"
Стул Лофт-12 Н
Столик барный БМА24
Покрывало 220-53
Покрывало PMO-37
Покрывало PMP-14
Люстра Cecilia 10
Стул пластиковый Mork Kit на металлической основе
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден