Характеристики товара
Описание
Кресло «Висенте»- кресло для отдыха. Оригинальный дизайн этого кресла и вместе с ним дополняющего его пуфа несомненно подчеркнет индивидуальность его владельца. Пара кресел «Висенте» будут отлично смотреться в зимнем саду дома, в крытой зоне барбекю, или на закрытой террасе оборудованной декоративным очагом. В ясную погоду на таком кресле отлично принимать солнечные ванны на открытом балконе. Кресло «Висенте» - это выбор человека не просто современного, но не скрывающего свою любовь ко всему оригинальному, яркому, незаурядному.
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина1020 мм
- Глубина930 мм
- Материалткань, дерево, шпон
- Цветжелтый