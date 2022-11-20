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Кресло Висенте

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Характеристики товара

Описание

Кресло «Висенте»- кресло для отдыха. Оригинальный дизайн этого кресла и вместе с ним дополняющего его пуфа несомненно подчеркнет индивидуальность его владельца. Пара кресел «Висенте» будут отлично смотреться в зимнем саду дома, в крытой зоне барбекю, или на закрытой террасе оборудованной декоративным очагом. В ясную погоду на таком кресле отлично принимать солнечные ванны на открытом балконе. Кресло «Висенте» - это выбор человека не просто современного, но не скрывающего свою любовь ко всему оригинальному, яркому, незаурядному.

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина1020 мм
  • Глубина930 мм
  • Материалткань, дерево, шпон
  • Цветжелтый

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