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Кресло Войд - фото 1

Кресло Войд

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина720 мм
  • Глубина750 мм

Популярные варианты обивки

Кресло Войд - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Войд - обивка в цвете 0909
Кресло Войд - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Войд - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Войд - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Войд - обивка в цвете CreamCream
Кресло Войд - обивка в цвете 666666
Кресло Войд - обивка в цвете 0404
Кресло Войд - обивка в цвете ecruecru
Кресло Войд - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Войд - обивка в цвете 1414
Кресло Войд - обивка в цвете 88
Кресло Войд - обивка в цвете 4141
Кресло Войд - обивка в цвете 2626
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