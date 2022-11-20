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Кресло William ромб бархат пудровый - фото 1Кресло William ромб бархат пудровый - фото 2

Кресло William ромб бархат пудровый

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Роскошный и уютный стул в стиле арт-деко. Смотрится дорого, стильно и эффектно. Оно создано, чтобы очаровывать с первого взгляда. Плавные линии, изящные ножки, просторное сиденье и высокие подлокотники делают модель невероятно удобной для отдыха. Оригинальная прорезь у основания спинки добавляет конструкции легкости и воздушности. Стильная отделка ромбом на спинке и сиденье в сочетании с благородным бархатом создает неповторимые переливы и придает стулу особую утонченность.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

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