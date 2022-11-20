Фотография Кресло-яйцо Авиатор от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло-яйцо Авиатор

4.3
Оптовая цена
96 900 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло-яйцо Авиатор
Кресло-яйцо Авиатор
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Кресло-яйцо Авиатор

4.3
96900 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1350 мм
  • Ширина980 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Вес40 кг

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