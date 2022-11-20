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Кресло Ессей 1350

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Кресло Ессей 787

Характеристики товара

Описание

Кресло с обивкой из микровелюра цвета Изумруд и каркасом цвета Орех.

Кресло «Ессей» - однозначно одна из самых ярких и необычных моделей. Его основание – эргономичные ламели – образец минимализма. Вы не найдете в кресле «Ессей» ни одной лишней детали. Модель не имеет подлокотников, а основой служит простой и исключительно крепкий каркас. Ключевая особенность кресла «Ессей» - оригинальный дизайн кресла. Оно обязательно впечатлит всех, в особенности любителей необычных авторских интерьеров. А в сочетании с пуфом «Ессей» они создадут неповторимый интерьерный ансамбль.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

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Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина930 мм
  • Вес14.8 кг
  • Материалмикровелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг

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