Характеристики товара
Описание
Кресло с обивкой из микровелюра цвета Изумруд и каркасом цвета Орех.
Кресло «Ессей» - однозначно одна из самых ярких и необычных моделей. Его основание – эргономичные ламели – образец минимализма. Вы не найдете в кресле «Ессей» ни одной лишней детали. Модель не имеет подлокотников, а основой служит простой и исключительно крепкий каркас. Ключевая особенность кресла «Ессей» - оригинальный дизайн кресла. Оно обязательно впечатлит всех, в особенности любителей необычных авторских интерьеров. А в сочетании с пуфом «Ессей» они создадут неповторимый интерьерный ансамбль.
Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Ширина700 мм
- Глубина930 мм
- Вес14.8 кг
- Материалмикровелюр
- Максимальная нагрузка120 кг