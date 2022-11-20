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            Фотография Кресло Ждун от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Кресло Ждун

            4.6
            Оптовая цена
            от 6 750 ₽
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            Кресло Ждун

            4.6
            6750 ₽
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            Характеристики товара

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            Основные характеристики

            • Высота1500 мм
            • Ширина1100 мм

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