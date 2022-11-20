Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина650 мм
- Глубина650 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл
Стул Halmar dariusz, темный орех
Подстолье чугунное Равин 500 Круглое
Подставка для ног Чесапик
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner антрацит
Диван пластиковый Coccolona, красный
Банкетка Лофт
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден