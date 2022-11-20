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Кронштейн для цветов Флора 300*200*30 - фото 1Кронштейн для цветов Флора 300*200*30 - фото 2Кронштейн для цветов Флора 300*200*30 - фото 3Кронштейн для цветов Флора 300*200*30 - фото 4

Кронштейн для цветов Флора 300*200*30

Артикул: CH-051-655
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота200 мм
  • Цветчерный

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