Характеристики товара
Описание
Кронштейны для полок «Амбер К» сделаны в современном лофт-стиле из металлического уголка 40х40 мм и декоративных заклепок. Подходят для полок глубиной 25 см. Дюбеля и крепления входят в комплект.
Вы можете заказать эти кронштейны со своими индивидуальными размерами и цветом.
Традиционно есть варианты в белом и черном цветах. Покраска порошковая. Цена дана за комплект из двух кронштейнов.
Прочный и стильный кронштейн из заклепанной уголковой стали. Глубина 25см. Высота 18см. В комплект из двух кронштейнов входят также саморезы с шестигранной головкой и дюбеля для крепления к стене.
Подходят для любых полок глубиной до 25см и толщиной до 58мм.Кронштейны полностью сварные.
Основные характеристики
- Длина254 мм
- Ширина40 мм
- Высота183 мм
- Вес1.8 кг
- Материалметалл
- Количество мест1