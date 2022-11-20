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Кронштейны лофт для полок «Амбер К» - фото 1Кронштейны лофт для полок «Амбер К» - фото 2

Кронштейны лофт для полок «Амбер К»

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Характеристики товара

Описание

Кронштейны для полок «Амбер К» сделаны в современном лофт-стиле из металлического уголка 40х40 мм и декоративных заклепок. Подходят для полок глубиной 25 см. Дюбеля и крепления входят в комплект.

Вы можете заказать эти кронштейны со своими индивидуальными размерами и цветом.

Традиционно есть варианты в белом и черном цветах. Покраска порошковая. Цена дана за комплект из двух кронштейнов.

Прочный и стильный кронштейн из заклепанной уголковой стали. Глубина 25см. Высота 18см. В комплект из двух кронштейнов входят также саморезы с шестигранной головкой и дюбеля для крепления к стене.

Подходят для любых полок глубиной до 25см и толщиной до 58мм.Кронштейны полностью сварные.

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Основные характеристики

  • Длина254 мм
  • Ширина40 мм
  • Высота183 мм
  • Вес1.8 кг
  • Материалметалл
  • Количество мест1

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