Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1280 мм
- Глубина2062 мм
- МатериалМДФ, ЛДСП
- Цветчерный
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди
Стол Лидер 2
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Табурет Лофт-12 М барный
Стул Сильвия АРМ
Стол складной Виктория 120
Кровать куб Арди
Кровать куб Джеймс
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
Диван Chesterfield Lux двухместный синий
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл
Раскладной диван Лимбург