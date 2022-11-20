Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1280 мм
- Длина2062 мм
- МатериалМДФ, ЛДСП
- Цветсерый
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди
Стул Борно
Стол Симбиоз №21
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Секция многоместная СМ-3
Стул Турин пудровый, золотые ножки
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Джеймс
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
Диван Chesterfield Lux двухместный синий
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл
Раскладной диван Лимбург