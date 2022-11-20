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Кровать 1400 Лайт МДФ Серый глянец - фото 1

Кровать 1400 Лайт МДФ Серый глянец

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1480 мм
  • Длина2062 мм
  • МатериалМДФ, ЛДСП
  • Цветсерый

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