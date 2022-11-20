Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1480 мм
- Длина2062 мм
- МатериалМДФ, ЛДСП
- Цветсерый
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди
Стол Симбиоз №21
Стол складной Монифит
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Коричневая подушка, золотая корона
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Кромвель, мятный
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Оскар вельвет изумрудный
Кровать куб Джеймс
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
Диван Chesterfield Lux двухместный синий
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл
Раскладной диван Лимбург