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Кровать 1400 с подъемным механизмом МДФ Лайт Серый глянец - фото 1

Кровать 1400 с подъемным механизмом МДФ Лайт Серый глянец

10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1480 мм
  • Глубина2062 мм
  • МатериалМДФ, ЛДСП
  • Цветсерый

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