Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1680 мм
- Длина2062 мм
- МатериалМДФ, ЛДСП
- Цветсерый
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стол Бристоль 120
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стол Лидер 3, белый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Кровать куб Джеймс
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
Диван Chesterfield Lux двухместный синий
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл
Раскладной диван Лимбург