Товар в корзине. Перейти
Кровать 1600 Лайт МДФ Серый глянец - фото 1

Кровать 1600 Лайт МДФ Серый глянец

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать 1400 с подъемным механизмом МДФ Лайт Серый глянец
Кровать 1400 с подъемным механизмом МДФ Лайт Серый глянец
Следующий Кровать 1600 с подъемным механизмом МДФ Лайт Серый глянец
Кровать 1400 с подъемным механизмом МДФ Лайт Серый глянец

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1680 мм
  • Длина2062 мм
  • МатериалМДФ, ЛДСП
  • Цветсерый

Похожие товары

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди

С этим товаром покупают
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Настоящее фото товара Стол Бристоль 120, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
7

Стол Бристоль 120

Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Стул Наполеон Белый, пластиковый

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Стул Tolix Wood барный Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99048
9 490 ₽Оптовая цена
8

Стул Tolix Wood барный Черный патина золото

В наличии 93 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
14

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10

Стул Гиза Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
12

Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

Стул барный Ститч, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Ститч, вельвет серый

В наличии 38 шт.
Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать куб Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
15

Кровать куб Джеймс

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
7

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
10

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
6

Диван Chesterfield Lux двухместный желтый

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
14

Диван Chesterfield Lux двухместный синий

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
13

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металлНастоящее фото товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
15

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл

Раскладной диван ЛимбургНастоящее фото товара Раскладной диван Лимбург, произведённого компанией ChiedoCover
64 940
15

Раскладной диван Лимбург