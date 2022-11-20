Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина980 мм
- Глубина2062 мм
- МатериалМДФ, ЛДСП
- Цветчерный
Кровать лофт Танле
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Кровать SleepBox Velvet Gray
Кровать SleepBox Velvet Blue
Кровать SleepBox Velvet Turquoise
Кровать SleepBox Velvet Brown
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