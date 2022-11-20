Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина980 мм
- Длина2062 мм
- МатериалМДФ, ЛДСП
- Цветсерый
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Гарда
Кровать 900 Лайт МДФ Черный глянец
Кровать SleepBox Velvet Milk
Кровать SleepBox Dark Beige
Кровать SleepBox Velvet Gray
Кровать SleepBox Velvet Blue
Кровать SleepBox Velvet Turquoise
Кровать SleepBox Velvet Brown
Кровать SleepBox Velvet Red
Коричневая подушка, золотая корона
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Фил
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стол Лофт-6
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Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди