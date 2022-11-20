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Кровать Амстердам двухъярусная детская с 1-м ящиком - фото 1Кровать Амстердам двухъярусная детская с 1-м ящиком - фото 2Кровать Амстердам двухъярусная детская с 1-м ящиком - фото 3Кровать Амстердам двухъярусная детская с 1-м ящиком - фото 4

Кровать Амстердам двухъярусная детская с 1-м ящиком

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Варианты цветов: Аква, Белый, Желтый, Имбирь, Ирис, Крем, Лайм, Манго, Роза, Серый, Топаз, Черный, Чили.

Фасады ящиков из ЛДСП. Борт окрашен с двух сторон. Фасад в форме "домика" из МДФ, крашеный.

  • Спальное место 1: 200x80 cм;
  • Спальное место 2: 160х80 см;
  • Спальное место 3: 153х70 см;
  • Комплектация: 1 нижний ящик (доп.сп.место) / 4 ящика в лестнице / встроенный шкаф, штанга 38см
  • Материал: корпус-ЛДСП 16мм, фасад-крашеный МДФ 18мм.

Транспортные характеристики

  • Объем: 1,08 куб.метра;
  • Вес: 318 кг.;
  • Кол-во мест: 9.

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Основные характеристики

  • Высота1720 мм
  • Ширина2460 мм
  • Глубина1480 мм
  • Вес318 кг

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