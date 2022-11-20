Характеристики товара
Описание
Варианты цветов: Аква, Белый, Желтый, Имбирь, Ирис, Крем, Лайм, Манго, Роза, Серый, Топаз, Черный, Чили.
Фасады ящиков из ЛДСП. Борт окрашен с двух сторон. Фасад в форме "домика" из МДФ, крашеный.
- Спальное место 1: 200x80 cм;
- Спальное место 2: 160х80 см;
- Комплектация: 2 ящика внизу / 4 ящика в лестнице / встроенный шкаф, штанга 38см;
- Материал: корпус-ЛДСП 16мм, фасад-крашеный МДФ 18мм.
Транспортные характеристики
- Объем: 1,08 куб.метра;
- Вес: 318 кг.;
- Кол-во мест: 9.
Основные характеристики
- Высота1720 мм
- Ширина2460 мм
- Глубина1480 мм
- Вес318 кг