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Кровать Анри двуспальная - фото 1Кровать Анри двуспальная - фото 2

Кровать Анри двуспальная

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1360 мм
  • Ширина1910 мм
  • Длина2130 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • ОбивкаМДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки1.33 м3
  • Вес упаковки100 кг

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