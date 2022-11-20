Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1360 мм
- Ширина1910 мм
- Длина2130 мм
- Материал каркасамассив дерева
- ОбивкаМДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки1.33 м3
- Вес упаковки100 кг
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