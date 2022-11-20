Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1360 мм
- Ширина1910 мм
- Длина2130 мм
- Материал каркасамассив дерева
- ОбивкаМДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки1.33 м3
- Вес упаковки100 кг
Кровать Лиенц
Кровать Билзен
Кровать Брюгге
Кровать Гент
Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин
КПБ 1.5 сп, сатин страйп
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
КПБ Евро, сатин страйп 135гр
КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр