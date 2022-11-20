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Кровать Аскания - фото 1

Кровать Аскания

6 оценок
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Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой

Характеристики товара

Описание

Сосна - 12690

Береза - 18990

Бук - 25390

Дуб - 50790

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина900/1200/1400/1600/1800/2000 мм
  • Глубина2000 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

Варианты размеров

Размер, мм
900х2000
1200х2000
1400х2000
1600х2000
1800х2000
2000х2000

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