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Кровать Бари №3

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Характеристики товара

Описание

Кровать «Бари» № 3 имеет два съемных мягких элемента в изголовье и изножье. Они сделаны из красивого оттенка экокожи, благодаря чему их легко протереть от пыли во время уборки. А если они вам наскучили, их можно просто снять. Также одним из преимуществ являются два выкатных ящика, в которых можно хранить постельное белье и даже игрушки.

ЛДСП 16 мм;
Кромка ПВХ 2 мм;
Кромка ПВХ 0,4 мм;
Основание из ЛДСП;
Съемные мягкие элементы в изголовье и изножье (предусмотрено мягкое наполнение + кожзам).
Ящики выкатные (2 шт.)

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1940 мм
  • Глубина940 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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