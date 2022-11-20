Характеристики товара
Описание
Кровать «Бари» № 31 имеет два съемных мягких элемента в изголовье и изножье. Они сделаны из красивого оттенка экокожи, благодаря чему их легко протереть от пыли во время уборки. А если они вам наскучили, их можно просто снять.
ЛДСП 16 мм;
Кромка ПВХ 2 мм;
Кромка ПВХ 0,4 мм;
Основание из ЛДСП;
Съемные мягкие элементы в изголовье и изножье (предусмотрено мягкое наполнение + кожзам).
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина1940 мм
- Глубина940 мм
- Страна изготовленияРоссия