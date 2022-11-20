Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1520 мм
- Ширина1970 мм
- Длина2150 мм
- Материалткань, дерево
Кровать Брайтон
Кровать Лестер
Кровать Трент
Кровать Суонси
Изголовье для кровати Бейдж
Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Кровать Честер
Кровать Норидж
Кровать Лисберн
Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл
Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри
Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя
Кровать Либера
Кровать Имперзио
Кровать Палермо
Кровать Испен
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать без подъёмного механизма Рино
Люстра Bubble Dreams 8
Стул Наполеон NEW, капучино
Журнальный стол 55*55 Кросс золото стекло smoke
Стул Камилла велюр пепельно-розовый
Стул Виота 215, микровелюр серый/ белые ножки
Стол с тонированной стеклянной столешницей