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Кровать Белфаст

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1520 мм
  • Ширина1970 мм
  • Длина2150 мм
  • Материалткань, дерево

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