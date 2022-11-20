Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота530 мм
- Ширина1940 мм
- Длина2160 мм
- Материалшенилл
Кровать Брюгге
Кровать Гент
Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать Глазго
Кровать Брадфорд
Кровать Эдинбург
Кровать Ноттингем
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D600
Подстолье 2107EM
Стул HUNKAR 1103
Кресло парикмахерское МЕРКАТО на пятилучии
Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26
Стул Palma Black, бежевый