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Кровать Билзен

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота530 мм
  • Ширина1940 мм
  • Длина2160 мм
  • Материалшенилл

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