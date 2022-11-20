Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Высота до сиденья330 мм
- Ширина2080 мм
- Длина2330 мм
- Материалметалл, дерево, экокожа
Кровать Эдинбург
Кровать Ноттингем
Кровать Ньюкасл
Кровать Ньюкасл серая
Кровать Белфаст
Кровать Брайтон
Кровать Лестер
Кровать Трент
Кровать Суонси
Изголовье для кровати Бейдж
Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Кровать Честер
Кровать Норидж
Кровать Лисберн
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Диван лофт New 4
Стул Фрак, белый
Стул Eames розовый
Обеденная группа Калверт
Скамья двухместная Грета
Барный табурет Урбан
Искусственная Монстера в горшке