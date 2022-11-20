Товар в корзине. Перейти
Кровать Брадфорд - фото 1Кровать Брадфорд - фото 2Кровать Брадфорд - фото 3

Кровать Брадфорд

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать Глазго
Кровать Глазго
Следующий Кровать Эдинбург
Кровать Глазго

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья330 мм
  • Ширина2080 мм
  • Длина2330 мм
  • Материалметалл, дерево, экокожа

Похожие товары

Кровать ЭдинбургНастоящее фото товара Кровать Эдинбург, произведённого компанией ChiedoCover
333 290
Оптовая цена
9

Кровать Эдинбург

Кровать Ноттингем Настоящее фото товара Кровать Ноттингем , произведённого компанией ChiedoCover
222 190
Оптовая цена
7

Кровать Ноттингем

Кровать НьюкаслНастоящее фото товара Кровать Ньюкасл, произведённого компанией ChiedoCover
195 890
Оптовая цена
13

Кровать Ньюкасл

Кровать Ньюкасл сераяНастоящее фото товара Кровать Ньюкасл серая, произведённого компанией ChiedoCover
192 090
Оптовая цена
9

Кровать Ньюкасл серая

Кровать БелфастНастоящее фото товара Кровать Белфаст, произведённого компанией ChiedoCover
204 990
Оптовая цена
14

Кровать Белфаст

Кровать БрайтонНастоящее фото товара Кровать Брайтон, произведённого компанией ChiedoCover
328 890
Оптовая цена
8

Кровать Брайтон

Кровать ЛестерНастоящее фото товара Кровать Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
227 290
Оптовая цена
12

Кровать Лестер

Кровать ТрентНастоящее фото товара Кровать Трент, произведённого компанией ChiedoCover
197 290
Оптовая цена
15

Кровать Трент

Кровать СуонсиНастоящее фото товара Кровать Суонси, произведённого компанией ChiedoCover
208 490
Оптовая цена
7

Кровать Суонси

Изголовье для кровати БейджНастоящее фото товара Изголовье для кровати Бейдж, произведённого компанией ChiedoCover
65 090
Оптовая цена
7

Изголовье для кровати Бейдж

Другие товары из разделакровати для гостиниц
Настоящее фото товара Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
948 290
Оптовая цена
14

Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый

Дизайнерский лежак Ньюпорт розовыйНастоящее фото товара Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый, произведённого компанией ChiedoCover
948 290
Оптовая цена
7

Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый

Кровать ЧестерНастоящее фото товара Кровать Честер, произведённого компанией ChiedoCover
630 290
Оптовая цена
6

Кровать Честер

Кровать НориджНастоящее фото товара Кровать Норидж, произведённого компанией ChiedoCover
529 590
Оптовая цена
7

Кровать Норидж

Кровать ЛисбернНастоящее фото товара Кровать Лисберн, произведённого компанией ChiedoCover
595 690
Оптовая цена
8

Кровать Лисберн

Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
12

Кровать лофт Танле

Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
14

Кровать односпальная Виктория-ПП

Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Кровать односпальная Сакура

Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
8

Кровать односпальная Гарда

Кровать Алекса NUTНастоящее фото товара Кровать Алекса NUT, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
15

Кровать Алекса NUT

С этим товаром покупают
Диван лофт New 4Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
14

Диван лофт New 4

Настоящее фото товара Стул Фрак, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
15

Стул Фрак, белый

Стул Eames розовыйНастоящее фото товара Стул Eames розовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames розовый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Обеденная группа Калверт, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
9

Обеденная группа Калверт

Настоящее фото товара Скамья двухместная Грета, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
13

Скамья двухместная Грета

Настоящее фото товара Барный табурет Урбан, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
7

Барный табурет Урбан

Настоящее фото товара Искусственная Монстера в горшке, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена
11

Искусственная Монстера в горшке