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Кровать Брешиа № 14 и № 16

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кровать «Брешиа» воплощает в себе строгость и элегантность . Отлично впишется в любой интерьер. Кровати из данной серии отлично сочетаются с одноименной серией.

ДСП 16 мм
ППУ
Кромка ПВХ 0,4 мм
Кромка ПВХ 2 мм
Опоры — черный металл (ФМС)
Изголовье — экокожа
*Ортопедическое основание за доп. оплату

Изготавливается в двух размерах:
ширина 1464 * глубина 2160 * высота 1000 мм
ширина 1664 * глубина 2160 * высота 1000 мм

Цена указана за наименьший размер, уточняйте у менеджеров

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина1464/1664 мм
  • Глубина2160 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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