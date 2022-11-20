Характеристики товара
Описание
Кровать «Брешиа» воплощает в себе строгость и элегантность . Отлично впишется в любой интерьер. Кровати из данной серии отлично сочетаются с одноименной серией.
ЛДСП 16 мм
ППУ
Кромка ПВХ 0,4 мм
Кромка ПВХ 2 мм
Изголовье — экокожа
Опоры — черный металл (ФМС)
Подъемный ортопед
Изготавливается в двух размерах:
ширина 1464 * глубина 2160 * высота 1000 мм
ширина 1664 * глубина 2160 * высота 1000 мм
Цена указана за наименьший размер, уточняйте у менеджеров
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина1464/1664 мм
- Глубина2160 мм
- Страна изготовленияРоссия