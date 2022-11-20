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Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом - фото 1Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом - фото 2Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом - фото 3Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом - фото 4

Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом

14 оценок
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Шкаф Таранто 2-х створчатый №2
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Шкаф Таранто 2-х створчатый №2

Характеристики товара

Описание

Кровать «Брешиа» воплощает в себе строгость и элегантность . Отлично впишется в любой интерьер. Кровати из данной серии отлично сочетаются с одноименной серией.

ЛДСП 16 мм
ППУ
Кромка ПВХ 0,4 мм
Кромка ПВХ 2 мм
Изголовье — экокожа
Опоры — черный металл (ФМС)
Подъемный ортопед

Изготавливается в двух размерах:
ширина 1464 * глубина 2160 * высота 1000 мм
ширина 1664 * глубина 2160 * высота 1000 мм

Цена указана за наименьший размер, уточняйте у менеджеров

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина1464/1664 мм
  • Глубина2160 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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