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Кровать Брюгге

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1360 мм
  • Ширина2040 мм
  • Длина2250 мм
  • МатериалМДФ, массив

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