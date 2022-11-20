Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1360 мм
- Ширина2040 мм
- Длина2250 мм
- МатериалМДФ, массив
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Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать Глазго
Кровать Брадфорд
Кровать Эдинбург
Кровать Ноттингем
Кровать Ньюкасл
Кровать лофт Танле
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Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
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