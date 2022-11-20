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Кровать Честер

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Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2750 мм
  • Ширина2320 мм
  • Длина2250 мм
  • Материалметалл, массив

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