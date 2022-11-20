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Кровать Дачная - фото 1

Кровать Дачная

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сосна

Береза - 9890

Бук - 13190

Дуб - 26390

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветкоричневый

Варианты размеров

Размер, мм Стоимость, руб
900х2000 6590
1200х2000 7290
1400х2000 8090
1600х2000 8190
1800х2000 10590
2000х2000 11190

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