Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1040 мм
- Длина1960 мм
- Материалдуб, ротанг
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать Глазго
Кровать Брадфорд
Кровать Эдинбург
Кровать Ноттингем
Кровать Ньюкасл
Кровать Ньюкасл серая
Кровать Белфаст
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Диван прямой Фанки
Стул Бертран лиловый, каркас белая береза
Стул с подлокотниками Саймон велюр темно-синий
Кресло Rio T, Экокожа черная
Елочная игрушка Драгоценный Олень из Манисы 20 см, подвеска
Стул CHIC серый
Стол обеденный "Стокгольм 2"