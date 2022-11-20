Характеристики товара
Описание
Приставная кровать Фея 100 4 в 1 позволяет быть ближе к ребенку, облегчая процесс ухода и кормления в течение ночи.
- Классическая кроватка с ортопедическом основанием, которое имеет 5 уровней высоты от пола;
- Изделие покрыто высококачественным лакокрасочным покрытием;
- Можно использовать для двойни, достаточно сдвинуть две кроватки вместе;
- Изготовлено полностью из натурального материала: массив березы;
- Боковое ограждение и колеса в комплект не входят;
- Отличается от приставной кроватки Polini Simple 100 формой верхней царги спинки, колеса в комплект не входят;
- Размер матраса для кровати 90х50 см;
- Расстояние между рейками боковины: 5,7 см, расстояние между рейками спинки: 6,4 см.
Основные характеристики
- Высота795 мм
- Ширина540 мм
- Длина948 мм
- Вес9.2 кг
- Материалдерево