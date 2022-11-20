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Кровать детская Фея 100 приставная, белый - фото 1Кровать детская Фея 100 приставная, белый - фото 2

Кровать детская Фея 100 приставная, белый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Приставная кровать Фея 100 4 в 1 позволяет быть ближе к ребенку, облегчая процесс ухода и кормления в течение ночи.

  • Классическая кроватка с ортопедическом основанием, которое имеет 5 уровней высоты от пола;
  • Изделие покрыто высококачественным лакокрасочным покрытием;
  • Можно использовать для двойни, достаточно сдвинуть две кроватки вместе;
  • Изготовлено полностью из натурального материала: массив березы;
  • Боковое ограждение и колеса в комплект не входят;
  • Отличается от приставной кроватки Polini Simple 100 формой верхней царги спинки, колеса в комплект не входят;
  • Размер матраса для кровати 90х50 см;
  • Расстояние между рейками боковины: 5,7 см, расстояние между рейками спинки: 6,4 см.
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Основные характеристики

  • Высота795 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина948 мм
  • Вес9.2 кг
  • Материалдерево

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