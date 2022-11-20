Характеристики товара
Описание
Кроватка детская Фея 304 выполнена в классическом стиле.
- 2 положения спального ложа;
- качалка;
- колеса;
- накладки ПВХ;
- натуральные высококачественные материалы;
- стандартный размер ложа 120х60 см;
- материал: массив березы.
Характеристики:
- Ящик под кроватью: нет;
- Колеса: да;
- Механизм качания: полозья для качания;
- Опускающаяся стенка: да;
- Силиконовая накладка: да;
- Днище: реечное;
- Матрас в комплекте: нет.
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина675 мм
- Длина1248 мм
- Вес17.7 кг
- Материалдерево