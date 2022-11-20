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Кровать детская Фея 304, орех - фото 1Кровать детская Фея 304, орех - фото 2Кровать детская Фея 304, орех - фото 3Кровать детская Фея 304, орех - фото 4Кровать детская Фея 304, орех - фото 5

Кровать детская Фея 304, орех

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Характеристики товара

Описание

Кроватка детская Фея 304 выполнена в классическом стиле.

  • 2 положения спального ложа;
  • качалка;
  • колеса;
  • накладки ПВХ;
  • натуральные высококачественные материалы;
  • стандартный размер ложа 120х60 см;
  • материал: массив березы.

Характеристики:

  • Ящик под кроватью: нет;
  • Колеса: да;
  • Механизм качания: полозья для качания;
  • Опускающаяся стенка: да;
  • Силиконовая накладка: да;
  • Днище: реечное;
  • Матрас в комплекте: нет.
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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина675 мм
  • Длина1248 мм
  • Вес17.7 кг
  • Материалдерево

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