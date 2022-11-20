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Кровать детская Фея 328, бежевый - фото 1

Кровать детская Фея 328, бежевый

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кроватка детская Фея 328 отлично впишется в любую детскую комнату благодаря классическому дизайну и спокойной цветовой гамме.

  • опускающаяся боковина-в комплекте накладки ПВХ на бортики;
  • ящик в основании для игрушек или постельного белья;
  • реечное ортопедическое основание;
  • натуральные материал: массив березы-регулировка ложа по высоте в 2 положения;
  • маятник универсальный (с возможностью поперечного и продольного качания).

Размер ложа – 120 х 60 см.

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Основные характеристики

  • Высота1095 мм
  • Ширина684 мм
  • Длина1248 мм
  • Вес36 кг
  • Материалдерево

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