Характеристики товара
Описание
Кроватка детская Фея 328 отлично впишется в любую детскую комнату благодаря классическому дизайну и спокойной цветовой гамме.
- опускающаяся боковина-в комплекте накладки ПВХ на бортики;
- ящик в основании для игрушек или постельного белья;
- реечное ортопедическое основание;
- натуральные материал: массив березы-регулировка ложа по высоте в 2 положения;
- маятник универсальный (с возможностью поперечного и продольного качания).
Размер ложа – 120 х 60 см.
Основные характеристики
- Высота1095 мм
- Ширина684 мм
- Длина1248 мм
- Вес36 кг
- Материалдерево