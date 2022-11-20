Характеристики товара
Описание
- Классическая кроватка с ортопедическом основанием, которое имеет 2 уровня высоты;
- Основание днища реечное;
- Силиконовая накладка в комплект не входит;
- Изготовлено из натурального материала: массив березы компании Kronospan (Австрия).
Размер ложа – 120 х 60 см.
Характеристики:
- Число уровней высоты днища: 2;
- Ящик под кроватью: нет;
- Колеса: нет;
- Механизм качания: отсутствует;
- Пеленальная доска: нет;
- Опускающаяся стенка: нет;
- Силиконовая накладка: нет;
- Матрас в комплекте: нет.
Основные характеристики
- Высота815 мм
- Ширина680 мм
- Длина1240 мм
- Вес22.95 кг
- Материалдерево