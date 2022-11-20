Двуспальная кровать “Диана” 1600 с ящиком – стильное украшение вашей спальни. Выполнена в модной текстуре “Дуб золотой крафт”. Рисунок на ЛДСП, напоминающий древесину, прекрасно подходит для интерьеров разных стилей – от классики до модерна. Теплый золотистый оттенок 2-спальной кровати красиво сочетается как с белыми, так и с яркими акцентами в спальне. “Диана”Диана ящик фрагмент укомплектована выдвижным ящиком. Ящик в спальном месте – рациональное решение для хранения вещей не первой необходимости. Ящик может быть установлен с любой из сторон.
Габаритные размеры ящика – 1100*150*580 мм (ширина*высота*глубина)
Изголовье кровати выполнено с сочетанием двух текстур ЛДСП – “дуб золотой” и “белый”. Кровать имеет усиленное металлическое основание с амортизирующими ортопедическими ламелями. Нагрузка на одно спальное место 125 кг. (на кроватное полотно – не более 250 кг.)
Спальное место –160*200 см.
Кровать цвета дуб золотой может быть укомплектована ортопедическим матрасом. Цена указана без стоимости матраса.
Материал каркаса — ЛДСП
Материал фасада — ЛДСП
Ширина — 1640 мм.
Высота — 930 мм.
Длина — 2032 мм.
Поставка — в разобранном виде
Кровать выпускается в размерах спального места (1400, 1600, 1800)
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