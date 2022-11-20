Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1180 мм
- Ширина1800 мм
- Длина2000 мм
- Материал каркасаметалл, МДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.50 м3
- Вес упаковки55.80 кг
Кровать Лиенц
Кровать Билзен
Кровать Брюгге
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Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
КПБ 2.0 сп, сатин
КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр