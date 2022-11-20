Двуспальная кровать Доминика белого цвета с выдвижным блоком — очень функциональный и незаменимый предмет мебели в спальне. Изголовье кровати дополнено двумя выдвижными блоками. Горизонтальные полки в блоках позволяют разместить необходимые вещи – книги, крема, зарядные устройства и прочите негабаритные предметы. К изголовью кровати крепится полка. На ней с легкостью можно расположить предметы интерьера, которые украсят вашу спальню. Благодаря функционалу, кровать может быть расположена в спальне как в раздвинутом виде, так и в задвинутом.
Размер спального места – 160*200 см.
Размер кровати с задвинутыми тумбами – 1640*780*2035 (ш*в*г)
Размер кровати с раздвинутыми тумбами – 2840*780*2270 (ш*в*г)
Кровать выполнена из ЛДСП. Имеет основание – не ламинированное ДСП.
Нагрузка на одно спальное место — 100 кг.
Кровать поставляется в разобранном виде и требует дополнительной сборки. Цветопередача текстуры может незначительно отличаться в зависимости от искажений цвета на экране. Цена указана без стоимости матраса.
Кровать выпускается в различных цветовых вариантах и размерах спального места (1400, 1600, 1800)
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Кровать Доминика с блоком и ящиками 160 (Белая)
Кровать Доминика с блоком и ящиками 160 (Венге)
Кровать Диана 1600 дуб золотой
Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/дуб)
Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/белый)
Диван Томас, солнечный желтый
Стул Мальта, голубой велюр, ножки орех