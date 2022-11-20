Кровать Доминика с блоком 160 (Венге)

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кровать Доминика с блоком 160 (Венге)

4.3
14 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кровать Доминика с блоком 160 (Белая)
Кровать Доминика с блоком 160 (Белая)
Следующий Кровать Доминика с блоком и ящиками 160 (Белая)
Кровать Доминика с блоком и ящиками 160 (Белая)

Характеристики товара

Описание

Двуспальная кровать Доминика темного цвета с выдвижным блоком — очень функциональный и незаменимый предмет мебели в спальне. Изголовье кровати дополнено двумя выдвижными блоками. Горизонтальные полки в блоках позволяют разместить необходимые вещи – книги, крема, зарядные устройства и прочите негабаритные предметы. К изголовью кровати крепится полка. На ней с легкостью можно расположить предметы интерьера, которые украсят вашу спальню. Благодаря функционалу, кровать может быть расположена в спальне как в раздвинутом виде, так и в задвинутом.

Размер спального места – 160*200 см.
Размер кровати с задвинутыми тумбами – 1640*780*2035 (ш*в*г)
Размер кровати с раздвинутыми тумбами – 2840*780*2270 (ш*в*г)
Кровать выполнена из ЛДСП. Имеет основание – не ламинированное ДСП.
Нагрузка на одно спальное место — 100 кг.
Кровать поставляется в разобранном виде и требует дополнительной сборки. Цветопередача текстуры может незначительно отличаться в зависимости от искажений цвета на экране. Цена указана без стоимости матраса.
Кровать выпускается в различных цветовых вариантах и размерах спального места (1400, 1600, 1800)

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара КПБ 1.5, бязь (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена
5

КПБ 1.5, бязь (отбелка)

Настоящее фото товара Постельное белье SIGNE, 1400 x 2000, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
9

Постельное белье SIGNE, 1400 x 2000

Настоящее фото товара Постельное белье GUNHILD, 2200x2000, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
5

Постельное белье GUNHILD, 2200x2000

Настоящее фото товара Постельное белье DAGMAR, 1400 x 2000, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
14

Постельное белье DAGMAR, 1400 x 2000

Настоящее фото товара Постельное белье DAGMAR, 2200x2000, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
15

Постельное белье DAGMAR, 2200x2000

Постельное белье VERA, 1400 x 2000Настоящее фото товара Постельное белье VERA, 1400 x 2000, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Постельное белье VERA, 1400 x 2000

Постельное белье KATJA, 1400 x 2000Настоящее фото товара Постельное белье KATJA, 1400 x 2000, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
9

Постельное белье KATJA, 1400 x 2000

Другие товары из раздела

Кровать Доминика с блоком и ящиками 160 (Венге)Настоящее фото товара Кровать Доминика с блоком и ящиками 160 (Венге), произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
6

Кровать Доминика с блоком и ящиками 160 (Венге)

Кровать Диана 1600 дуб золотойНастоящее фото товара Кровать Диана 1600 дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
13

Кровать Диана 1600 дуб золотой

Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/дуб)Настоящее фото товара Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/дуб), произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/дуб)

Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/белый)Настоящее фото товара Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/белый), произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
9

Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/белый)

Диван Томас, солнечный желтыйНастоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 90016
31 900 ₽Оптовая цена
13

Диван Томас, солнечный желтый

Стул Мальта, голубой велюр, ножки орехНастоящее фото товара Стул Мальта, голубой велюр, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
7

Стул Мальта, голубой велюр, ножки орех

В наличии 14 шт.