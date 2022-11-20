Кровать Доминика с блоком и ящиками 160 (Белая)

10 оценок

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Кровать Доминика с блоком и ящиками 160 (Белая)

4.6
16 990 ₽
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Кровать Доминика с блоком 160 (Венге)
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Характеристики товара

Описание

Белая двуспальная кровать Доминика с выдвижным блоком и ящиками — очень функциональный и незаменимый предмет мебели в спальне. Изголовье кровати дополнено двумя выдвижными блоками. Горизонтальные полки в блоках позволяют разместить необходимые вещи – книги, крема, зарядные устройства и прочите негабаритные предметы. К изголовью кровати крепится полка. На ней с легкостью можно расположить предметы интерьера, которые украсят вашу спальню. Благодаря функционалу, кровать может быть расположена в спальне как в раздвинутом виде, так и в задвинутом.
Укомплектована двумя выдвижными ящиками – ящики могут быть установлены с одной любой стороны по длине кровати. С другой стороны – царга. Ящики в спальном месте – прекрасное решение для хранения вещей.
Размеры ящика – 900*400*130 мм (ширина*глубина*высота). Такая дополнительная система хранения в спальне позволит разместить все самое необходимое.
Размер спального места – 160*200 см.Блок белый 160,180
Размер кровати с задвинутыми тумбами – 1640*780*2035 (ш*в*г)
Размер кровати с раздвинутыми тумбами – 2840*780*2270 (ш*в*г)
Кровать выполнена из ЛДСП. Имеет основание – не ламинированное ДСП.
Нагрузка на одно спальное место — 100 кг.
Кровать поставляется в разобранном виде и требует дополнительной сборки. Цветопередача текстуры может незначительно отличаться в зависимости от искажений цвета на экране. Цена указана без стоимости матраса.

Кровать выпускается в различных цветовых вариантах и размерах спального места (1400, 1600, 1800)

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