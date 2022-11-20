Белая двуспальная кровать Доминика с выдвижным блоком и ящиками — очень функциональный и незаменимый предмет мебели в спальне. Изголовье кровати дополнено двумя выдвижными блоками. Горизонтальные полки в блоках позволяют разместить необходимые вещи – книги, крема, зарядные устройства и прочите негабаритные предметы. К изголовью кровати крепится полка. На ней с легкостью можно расположить предметы интерьера, которые украсят вашу спальню. Благодаря функционалу, кровать может быть расположена в спальне как в раздвинутом виде, так и в задвинутом.
Укомплектована двумя выдвижными ящиками – ящики могут быть установлены с одной любой стороны по длине кровати. С другой стороны – царга. Ящики в спальном месте – прекрасное решение для хранения вещей.
Размеры ящика – 900*400*130 мм (ширина*глубина*высота). Такая дополнительная система хранения в спальне позволит разместить все самое необходимое.
Размер спального места – 160*200 см.Блок белый 160,180
Размер кровати с задвинутыми тумбами – 1640*780*2035 (ш*в*г)
Размер кровати с раздвинутыми тумбами – 2840*780*2270 (ш*в*г)
Кровать выполнена из ЛДСП. Имеет основание – не ламинированное ДСП.
Нагрузка на одно спальное место — 100 кг.
Кровать поставляется в разобранном виде и требует дополнительной сборки. Цветопередача текстуры может незначительно отличаться в зависимости от искажений цвета на экране. Цена указана без стоимости матраса.
Кровать выпускается в различных цветовых вариантах и размерах спального места (1400, 1600, 1800)
КПБ 2.0 сп, сатин
КПБ Евро, сатин страйп 135гр
Постельное белье SIGNE, 2200x2000
Постельное белье NELL, 2200x2000
Постельное белье CILJE, 2200x2000
Постельное белье ESTELLE, 2200x2000
Постельное белье SCOTTI, 1400 x 2000
Кровать Диана 1600 дуб золотой
Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/дуб)
Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/белый)
Кровать «Диана» 1600 с 2 ящиками (дуб/дуб)
Диван Томас, солнечный желтый
Стул Мальта, голубой велюр, ножки орех