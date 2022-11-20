Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1360 мм
- Ширина1780 мм
- Длина2240 мм
- Материалфанера, велюр, дерево
Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри
Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя
Кровать Либера
Кровать Имперзио
Кровать Палермо
Кровать Испен
Кровать Уэлс с бортами
Кровать Уэлс
Кровать Таранто
Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом
Кровать Брешиа № 14 и № 16
Кровать Парма компоновка № 8
Кровать Бари №3
Кровать Бари №31
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стул Кьявари Черный, деревянный
Барный стул Варвик черный
Настольная лампа Triumph малая
Лаунж-кресло пластиковое Folio, тортора
Подстолье Гетсби
Статуэтка Воздушная собака, синяя
Кресло Мурриерта, черное