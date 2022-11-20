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Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл - фото 1Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл - фото 2

Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1360 мм
  • Ширина1780 мм
  • Длина2240 мм
  • Материалфанера, велюр, дерево

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