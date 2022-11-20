Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1470 мм
- Ширина1720 мм
- Длина2170 мм
- Материалфанера, велюр, дерево
Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя
Кровать Либера
Кровать Имперзио
Кровать Палермо
Кровать Испен
Кровать Уэлс с бортами
Кровать Уэлс
Кровать Таранто
Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом
Кровать Брешиа № 14 и № 16
Кровать Парма компоновка № 8
Кровать Бари №3
Кровать Бари №31
Тахта (кровать) Бари №32
Кровать мягкая Бергамо
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стул Lazzoli 2310
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Стул Англь барный
Стул Ruby, велюр Novus 905, старинный орех
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный
Кресло Суккур, бежевое