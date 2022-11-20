Товар в корзине. Перейти
Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя - фото 1

Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри
Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри
Следующий Кровать Либера
Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1470 мм
  • Ширина1720 мм
  • Длина2170 мм
  • Материалфанера, велюр, дерево

Похожие товары

Настоящее фото товара Кровать Либера, произведённого компанией ChiedoCover
330 490
Оптовая цена
8

Кровать Либера

Настоящее фото товара Кровать Имперзио, произведённого компанией ChiedoCover
305 290
Оптовая цена
12

Кровать Имперзио

Настоящее фото товара Кровать Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
276 790
Оптовая цена
12

Кровать Палермо

Кровать ИспенНастоящее фото товара Кровать Испен, произведённого компанией ChiedoCover
116 790
Оптовая цена
7

Кровать Испен

Настоящее фото товара Кровать Уэлс с бортами, произведённого компанией ChiedoCover
39 800
Оптовая цена
6

Кровать Уэлс с бортами

Настоящее фото товара Кровать Уэлс, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена
10

Кровать Уэлс

Кровать ТарантоНастоящее фото товара Кровать Таранто, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
14

Кровать Таранто

Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмомНастоящее фото товара Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена
14

Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом

Кровать Брешиа № 14 и № 16Настоящее фото товара Кровать Брешиа № 14 и № 16, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
12

Кровать Брешиа № 14 и № 16

Настоящее фото товара Кровать Парма компоновка № 8, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
11

Кровать Парма компоновка № 8

Другие товары из разделакровати для гостиниц
Кровать Бари №3Настоящее фото товара Кровать Бари №3, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
12

Кровать Бари №3

Кровать Бари №31Настоящее фото товара Кровать Бари №31, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
5

Кровать Бари №31

Тахта (кровать) Бари №32Настоящее фото товара Тахта (кровать) Бари №32, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
8

Тахта (кровать) Бари №32

Кровать мягкая Бергамо Настоящее фото товара Кровать мягкая Бергамо , произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена
9

Кровать мягкая Бергамо

Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
12

Кровать лофт Танле

Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
14

Кровать односпальная Виктория-ПП

Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Кровать односпальная Сакура

Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
8

Кровать односпальная Гарда

Кровать Алекса NUTНастоящее фото товара Кровать Алекса NUT, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
15

Кровать Алекса NUT

С этим товаром покупают
Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)Настоящее фото товара Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
от70 500
Оптовая цена
13

Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)

Настоящее фото товара Стул Мокка, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
7

Стул Мокка

Диван Кельт угловой секторНастоящее фото товара Диван Кельт угловой сектор, произведённого компанией ChiedoCover
от107 990
Оптовая цена
15

Диван Кельт угловой сектор

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 25, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
12

Стул КАПРИ 25

Диван Plum 560SНастоящее фото товара Диван Plum 560S, произведённого компанией ChiedoCover
от130 990
Оптовая цена
7

Диван Plum 560S

Стол Олимпия 160-210*90 керамика темнаяНастоящее фото товара Стол Олимпия 160-210*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
90 99025
119 990 ₽Оптовая цена
10

Стол Олимпия 160-210*90 керамика темная

В наличии 23 шт.